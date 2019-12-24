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Сумма премиальных за выход на Евро-2020 будет рекордной для сборной Украины - Павелко

Киев  •  УНН

 • 8810 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2020, передает УНН со ссылкой на сайт “Трибуна”.

“Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачные. В том числе премиальные для игроков сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира. С них уплачены все налоги. Такой практики до нас не было. По крайне мере, в архиве мы не нашли бухгалтерских документов по выплатам премиальных какой-либо сборной Украины. Национальная сборная получит премию за выход на Евро-2020 и солидное вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Все игроки получают выплаты на персональный счет, могут, не скрывая, показывать все эти доходы проверяющим организациям”, — сообщил президент УАФ.

“Так, мы заплатили команде Александра Петракова. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020. Запланированная к выплате сумма будет рекордной для национальной сборной. Приятно, что мы никогда не обсуждаем размер премиальных с игроками по ходу соревнований. Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены”, — сказал Павелко.

Как писал УНН, сборной Украины U-20 и первым тренерам ее игроков вручили 1 миллион долларов за победу на ЧМ.

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