Сума преміальних за вихід на Євро-2020 буде рекордною для збірної України - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко розповів про преміальні для збірної України за вихід на Євро-2020, передає УНН з посиланням на сайт “Трибуна”.
“Всі платежі, які ми проводимо, абсолютно прозорі. У тому числі преміальні для гравців збірної України U-20, яка стала чемпіоном світу. З них сплачено всі податки. Такої практики до нас не було. Принаймні, в архіві ми не знайшли бухгалтерських документів по виплатах преміальних будь-якій збірній України. Національна збірна отримає премію за вихід на Євро-2020 і солідну винагороду за перемогу на груповому етапі Ліги Націй. Всі гравці отримують виплати на персональний рахунок, можуть, не приховуючи, показувати всі ці доходи перевіряючим організаціям”, — повідомив президент УАФ.
“Так, ми заплатили команді Олександра Петракова. Так ми на початку наступного року заплатимо гравцям і тренерам національної команди за вихід на Євро-2020. Запланована до виплати сума буде рекордною для національної збірної. Приємно, що ми ніколи не обговорюємо розмір преміальних з гравцями по ходу змагань. Футболісти і тренери знають, що в разі успіху вони будуть гідно винагороджені”, — сказав Павелко.
Як писав УНН, збірної України U-20 і першим тренерам її гравців вручили 1 мільйон доларів за перемогу на ЧС.