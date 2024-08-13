Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге
Киев • УНН
В Украине 13 августа ожидается сухая погода с температурой 21-26°, на Закарпатье до 30°, на юге до 32°. Кратковременный дождь возможен лишь на северо-востоке, в Киеве без осадков, 23-25°.
В Украине 13 августа сохранится сухая погода, температура 21-26°, на Закарпатье до 30°, в южной части страны до 32°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Детали
"Переменная облачность. Без осадков, только в северо-восточной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 21-26°, на Закарпатье до 30°; в южной части страны 27-32°", - говорится в сообщении.
В Киеве и области осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице 23-25°, в Киевской области - 21-26°.
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