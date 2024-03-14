Суицид на рабочем месте: вице-президент "лукойла" робертус покончил с собой в московском офисе - росСМИ

Вице-президент "лукойла" виталий робертус покончил с собой в рабочем кабинете. Как пишет УНН, об этом сообщают российские паблики, которые ссылаются на собственные источники.

Детали

Про смерть робертуса стало известно накануне из сообщения компании, но причины не указывались. По данным телеграм-канала Ваza, тело робертуса нашли в кабинете в московском офисе "лукойла", где он совершил суицид.

Указывается, что незадолго до смерти робертус жаловался на самочувствие и просил таблетки от головной боли, после чего пошел в свой кабинет. Паблик пишет, что оттуда он не выходил несколько часов, на телефонные звонки не отвечал, а когда сотрудники решили зайти в кабинет, то обнаружили его тело. По их словам, робертус умер от удушения. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что робертус повесился на шнурке.

Напомним

12 марта "лукойл" официально сообщил о смерти 53-летнего вице-президента виталия робертуса, который проработал в компании около 30 лет.

робертус стал как минимум четвертым высокопоставленным менеджером "лукойла", умершим после начала войны в Украине. Кроме "лукойла" о смерти топ-менеджеров также сообщал "газпром". Также сообщалось о смертях членов семей высокопоставленных энергетиков и промышленников.

Топ-менеджер "лукойла" умер после пятидневного запоя - росСМИ