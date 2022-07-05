Пятый пошел: в россии обнаружили мертвым еще одного топ-менеджера газового сектора

Детали

По данным российских СМИ, Воронова нашли в бассейне с простреленной головой. Рядом с телом обнаружили травматический пистолет Grand Power.

Жена Воронова рассказала, что он уехал в Ленобласть 1 июля, а перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами из-за потери денег.

Также росСМИ сообщили, что 2020 год "Астра-Шиппинг" закончила с убытком в 95 млн рублей, 2021-й — в 65 млн рублей.

Добавим

Это пятая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью, сообщают издания. В январе в коттедже под Петербургом 60-летний топ-менеджер "Газпрома" Леонид Шульман, ранее работавший в "Газпром Трансгазе", покончил с собой и оставил предсмертную записку.

25 февраля в том же поселке нашли мертвым 61-летнего Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Прежде он работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в несколько российских регионов. Полиция предварительно установила, что мужчина покончил с собой. Рядом с его телом лежала записка.

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его дочь и жену.

По предварительной версии следователей, Аваев застрелил свою жену и 13-летнюю дочь из пистолета, а затем покончил с собой. Полиция сделала такой вывод, потому что оружие лежало в руках у Аваева

21 апреля бывший топ-менеджер компании "Новатэк" Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в Испании. Их тела были обнаружены в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона). Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и жил во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники. Полиция рассматривала версию, согласно которой Протосеня мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.