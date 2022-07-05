П'ятий пішов: у росії знайшли мертвим ще одного топ-менеджера газового сектора

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За даними російських ЗМІ, Воронова знайшли у басейні із простріленою головою. Поруч із тілом виявили травматичний пістолет Grand Power.

Дружина Воронова розповіла, що він поїхав до Ленобласті 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Також росЗМІ повідомили, що 2020 рік "Астра-Шиппінг" закінчила зі збитком в 95 млн рублів, 2021-й — в 65 млн рублів.

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Це п'ята смерть за пів року, пов'язана із російською газовою галуззю, повідомляють видання. У січні в котеджі під Петербургом 60-річний топ-менеджер "Газпрому" Леонід Шульман, який раніше працював у "Газпром Трансгазі", наклав на себе руки і залишив передсмертну записку.

25 лютого у тому самому селищі знайшли мертвим 61-річного Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. Раніше він працював на посаді заступника генерального директора з корпоративного захисту та управління персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", яка займалася експортом та транспортуванням палива в кілька російських регіонів. Поліція попередньо встановила, що чоловік наклав на себе руки. Поруч із його тілом лежала записка.

18 квітня у Москві знайшли мертвими колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дочку та дружину.

За попередньою версією слідчих, Аваєв застрелив свою дружину і 13-річну дочку з пістолета, а потім наклав на себе руки. Поліція зробила такий висновок, тому що зброя лежала в руках Аваєва

21 квітня колишній топ-менеджер компанії "Новатек" Сергій Протосеня, його дружина та дочка знайдені мертвими в Іспанії. Їхні тіла були виявлені в будинку в населеному пункті Льорет-де-Мар (провінція Жирона). Протосеня володів статком у 400 млн євро і жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на великодні свята. Поліція розглядала версію, згідно з якою Протосеня міг убити свою дружину і дочку, а потім накласти на себе руки.