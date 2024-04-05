Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

В судебных делах о вмешательстве в выборы и в деле о федеральных секретных документах, судья штата Джорджия отклонил просьбу бывшего президента Трампа прекратить преследование.

Об этом передает УНН со ссылкой на AP и DPA.

В деле о фальсификации выборов против Дональда Трампа в американском штате Джорджия экс-президента постигла неудача, судья отклонил просьбу прекратить дело по конституционным основаниям. Адвокаты Трампа утверждали, что в деле применима Первая поправка к американской конституции - она, среди прочего, защищает свободу слова в США. Однако судья Скотт Макафи отклонил этот аргумент в четверг, как постоянно сообщали СМИ США со ссылкой на судебные документы.

Даже главные политические заявления не защищены от судебного преследования, если они якобы используются для преступного поведения - сказал МакАфи, объясняя свое решение. Только суд присяжных может решить, был ли преступный умысел за заявлениями Трампа и его соответчиков.

"Президент Трамп и другие ответчики со всем уважением не согласны с решением судьи МакАфи и продолжат оценивать свои возможности по обжалованию Первой поправки", - заявил Стив Садоу, ведущий адвокат Трампа по делу в Джорджии.

Представитель окружной прокуратуры округа Фултон, которая ведет дело, отказался от комментариев.

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Справочно

Трампу и нескольким другим лицам были предъявлены обвинения в Джорджии за попытки изменить результат президентских выборов 2020 года в штате, после того, как республиканец тогда проиграл демократу Джо Байдену. Трамп якобы пытался различными способами изменить результат выборов задним числом, в том числе путем давления на политических лидеров в федеральном правительстве и в таких штатах, как Джорджия.

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