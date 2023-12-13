Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист.

Коллегия судей Верховного Суда, которая рассматривала дело обвиняемого в заказных убийствах, государственной измене и других преступлениях экс-депутата Александра Шепелева и изменила ему приговор и пыталась отпустить на свободу по делу подкупа и побега из СИЗО, значительно превысила свои полномочия и совершила недопустимые нарушения. В частности, не было правовых оснований для учета сроков его пребывания в СИЗО по другим делам, а факт его пребывания в российском следственном изоляторе вообще невозможно проверить. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала адвокат, партнер АО "Юрисвест" Надежда Чухраева.

Коллегия Верховного Суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Чухраева подчеркнула, что в этом случае судьи ВС Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец вышли за пределы своих полномочий.

"В данном случае действительно усматривается превышение полномочий кассационной инстанции, поскольку, согласно УПК Украины, суд кассационной инстанции не имеет права исследовать доказательства, устанавливать и признавать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалованном судебном решении. Однако коллегия осуществила переоценку обстоятельств, на что, согласно процессуальному законодательству, не имела полномочий", - подчеркнула Чухраева.

Из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать.

В то же время судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, зачислив ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

По мнению адвоката, судьи не имели права засчитывать Шепелеву в срок отбытого наказания его пребывание в СИЗО, достоверность которого пока невозможно подтвердить никоим образом.

"Вообще не понятно, на каких основаниях здесь был засчитан срок пребывания в СИЗО рф, ведь в УПК Украины четко прописано, что это правило может применяться только к лицам, которые официально были экстрадированы. Анализируя данное дело, усматривается, что экстрадиционный запрос выполнен не был, а потому нет правовых оснований для применения как нормы УПК, так и "закона Савченко"... Действительно, в сегодняшних условиях просто нереально получить дополнительно подтверждение факта и срока содержания Шепелева в СИЗО россии. К тому же, не стоит забывать, что экс-нардеп сбежал из-под стражи в Украине и скрывался в государстве-агрессоре, при этом сотрудничая с ними, по поводу чего, собственно, и было открыто уголовное производство по факту совершения им госизмены", - отметила Чухраева.

Она также добавила, как в случае с зачислением в сроки отбытого наказания срока якобы пребывания Шепелева в СИЗО рф, судьи Верховного Суда также не имели права применять к экс-депутату - агенту фсб рф "закон Савченко".

Коллегия Верховного Суда с помощью этого закона засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года.

"В "законе Савченко", который судьи применили при вынесении данного решения, четко определено, что зачисление срока предварительного заключения в срок наказания производится только в пределах того же уголовного производства. Поэтому, на каких основаниях судьи Верховного Суда зачислили в срок наказания Шепелева также срок пребывания под стражей в рамках расследования других преступлений - неизвестно", - подчеркнула Чухраева.

По ее словам, суд кассационной инстанции должен проверять правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального, процессуального права и правовой оценки обстоятельств. Однако, в случае с делом Шепелева, если суд уже вышел за пределы своих полномочий, то, по логике, судьи должны были бы проверить срок его пребывания под стражей перед применением "закона Савченко".

"Анализируя данное дело, усматривается, что экстрадиционный запрос выполнен не был, а потому нет правовых оснований для применения как нормы УПК, так и "закона Савченко", - отметила юрист.

Ранее стало известно, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного Суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А.М., которые рассматривали кассацию по делу Шепелева, и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций, и почти выпустили Шепелева на свободу.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф, Елена Ковбий.

Шепелев, как оказалось, был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности, объяснительная записка директору фсб.

Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб.

Эксперты, опрошенные УНН, ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного Суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению главы правления Фундации DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного Суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.