Судьи будут сдавать анонимные тесты: новый закон установил проходной балл 75%
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о квалификационном экзамене для судей через анонимное тестирование. Кандидаты должны набрать минимум 75% правильных ответов и пройти проверку когнитивных способностей.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о квалификационном экзамене для судей через анонимное тестирование и задания. Кандидаты должны набрать не менее 75% правильных ответов и пройти проверку когнитивных способностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
Судьи будут проходить квалификационный экзамен через анонимные тестирования и практические задания. Рада приняла соответствующий закон (№11425-д)
Анонимное тестирование проверит когнитивные способности, а также знание истории украинской государственности, знания в сфере права и одной или нескольких специализаций суда на выбор.
Если кандидат наберет не менее 75% правильных ответов за каждую часть теста, то будет считаться, что он успешно сдал тест. А проходной балл теста на когнитивные способности должен определять ВККС.
Дополнение
Как писал УНН, килькисть судей в Украине уменьшается из года в год. По состоянию на октябрь 2024 года 29,6% судейских должностей (2096 г.) остаются вакантными, всего 6631 должность.
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна10 окт. 2024, 13:44 • 151014 просмотров