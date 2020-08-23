Суд обязал Трампа компенсировать бывший порноактрисе расходы на адвоката

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12522 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 74766 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108274 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180249 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183934 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391207 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226376 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501191 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349479 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230505 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
75%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21750 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47365 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16141 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15728 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16450 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143221 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131217 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219594 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391207 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501191 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12522 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38664 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38348 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45896 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75897 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Суд обязал Трампа компенсировать бывший порноактрисе расходы на адвоката

Киев • УНН

 • 17841 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Суд в США приказал президенту США Дональду Трампу оплатить расходы на адвоката бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд, также известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АР), передает УНН.

Суд обязал Трампа компенсировать бывший порноактрисе расходы на адвоката

По его информации, Высший суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ранее признал недействительным соглашение, обязывающее Клиффорд в обмен на 130 тыс. долларов хранить в тайне информацию о предполагаемом интимную связь с нынешним президентом. Соответствующий иск экс-порноактриса подала в 2018 году, настаивая на том, что под документом отсутствовала подпись Трампа. Таким образом, она была признана стороной-победителем в этом деле.

Кроме того, суд отверг апелляцию адвокатов Трампа о том, что хозяин Белого дома якобы не был участником этого соглашения. Суд решил, что множественные свидетельства говорят об обратном. В соответствии с этим он приказал президенту США покрыть расходы истца на адвокатов, по данным издания составляет 44 100 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшая модель журнала Playboy заявила, что Трамп изменял с ней жене в 2006-2007 годах

В 2018 году суд в США отверг другой иск, поданный Клиффорд против Трампа по обвинению в клевете и распространении клеветы ее сведений. Он касался высказываний Трампа в Twitter, в котором американский президент назвал “абсолютным мошенничеством” ее утверждение о вступлении с ним в внебрачную связь за 10 лет до этого. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла представить достаточно доказательств того, что Трамп своей фразой в Twitter нарушил законы о клевете и хотел опорочить Клиффорд. Кроме того, суд постановил, что утверждение Трампа защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвоката, который защищал экс-порноактрису на суде по Трампу, признали виновным в мошенничестве

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,186.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.33