Суд обязал Трампа компенсировать бывший порноактрисе расходы на адвоката

По его информации, Высший суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ранее признал недействительным соглашение, обязывающее Клиффорд в обмен на 130 тыс. долларов хранить в тайне информацию о предполагаемом интимную связь с нынешним президентом. Соответствующий иск экс-порноактриса подала в 2018 году, настаивая на том, что под документом отсутствовала подпись Трампа. Таким образом, она была признана стороной-победителем в этом деле.

Кроме того, суд отверг апелляцию адвокатов Трампа о том, что хозяин Белого дома якобы не был участником этого соглашения. Суд решил, что множественные свидетельства говорят об обратном. В соответствии с этим он приказал президенту США покрыть расходы истца на адвокатов, по данным издания составляет 44 100 долларов.

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В 2018 году суд в США отверг другой иск, поданный Клиффорд против Трампа по обвинению в клевете и распространении клеветы ее сведений. Он касался высказываний Трампа в Twitter, в котором американский президент назвал “абсолютным мошенничеством” ее утверждение о вступлении с ним в внебрачную связь за 10 лет до этого. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла представить достаточно доказательств того, что Трамп своей фразой в Twitter нарушил законы о клевете и хотел опорочить Клиффорд. Кроме того, суд постановил, что утверждение Трампа защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

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