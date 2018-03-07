Білий дім спростував чутки про зв'язки Трампа з колишньої порноакторкою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп не мав позашлюбних зв'язків з колишньою порноакторкою, режисеркою, сценаристкою порнофільмів і стриптизеркою Стефані Кліффорд, відомої також як Стормі Деніелс. Про це заявила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.
“Президент безпосередньо говорив про це і дав абсолютно ясно зрозуміти, що жодна з цих заяв не відповідає дійсності”, — зазначила вона.
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Нагадаємо, колишня американська порноакторка, режисер і сценарист порнофільмів Стефані Кліффорд (відома також як Стормі Деніелс) подала у вівторок позов із вимогою визнати недійсною угоду, що зобов’язує її зберігати у таємниці інтимний зв’язок з Дональдом Трампом, який мав місце більше 10 років тому. Підставою для такого кроку стала відсутність у документі підпису нинішнього президента США.