Білий дім спростував чутки про зв'язки Трампа з колишньої порноакторкою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп не мав позашлюбних зв'язків з колишньою порноакторкою, режисеркою, сценаристкою порнофільмів і стриптизеркою Стефані Кліффорд, відомої також як Стормі Деніелс. Про це заявила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.

“Президент безпосередньо говорив про це і дав абсолютно ясно зрозуміти, що жодна з цих заяв не відповідає дійсності”, — зазначила вона.

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Нагадаємо, колишня американська порноакторка, режисер і сценарист порнофільмів Стефані Кліффорд (відома також як Стормі Деніелс) подала у вівторок позов із вимогою визнати недійсною угоду, що зобов’язує її зберігати у таємниці інтимний зв’язок з Дональдом Трампом, який мав місце більше 10 років тому. Підставою для такого кроку стала відсутність у документі підпису нинішнього президента США.

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