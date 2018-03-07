Белый дом опроверг слухи о связи Трампа с бывшей порноактрисой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп не имел внебрачных связей с бывшей порноактрисой, режиссером, сценаристкой порнофильмов и стриптизершей Стефани Клиффорд, известной также как Сторми Дэниэлс. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.
“Президент непосредственно говорил об этом и дал совершенно ясно понять, что ни одно из этих заявлений не соответствует действительности”, — отметила она.
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Напомним, бывшая американская порноактриса, режиссер и сценарист порнофильмов Стефани Клиффорд (известная также как Сторми Дэниэлс) подала во вторник иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее её хранить в тайне интимную связь с Дональдом Трампом, который имел место более 10 лет назад. Основанием для такого шага стало отсутствие в документе подписи нынешнего президента США.