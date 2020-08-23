Суд зобов'язав Трампа компенсувати колишній порноакторці витрати на адвоката

За його інформацією, Вищий суд округу Лос-Анджелес в штаті Каліфорнія раніше визнав недійсною угоду, що зобов’язує Кліффорд в обмін на 130 тис. доларів зберігати в таємниці інформацію про передбачуваний інтимний зв’язок з нинішнім президентом. Відповідний позов експорноактриса подала у 2018 році, наполягаючи на тому, що під документом був відсутній підпис Трампа. Таким чином, вона була визнана стороною-переможцем у цій справі.

Крім того, суд відкинув апеляцію адвокатів Трампа щодо того, що господар Білого дому нібито не був учасником цієї угоди. Суд вирішив, що множинні свідчення говорять про зворотнє. Відповідно до цього він наказав президенту США покрити витрати позивача на адвокатів, що за даними видання становить 44 100 доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишня модель журналу Playboy заявила, що Трамп зраджував з нею дружині в 2006-2007 роках

У 2018 році суд в США відкинув інший позов, поданий Кліффорд проти Трампа за звинуваченням у наклепі і розповсюдженні наклепів її відомостей. Він стосувався висловлювань Трампа у Twitter, в якому американський президент назвав “абсолютним шахрайством” її твердження про вступ з ним у позашлюбний зв’язок за 10 років до цього. Суд прийшов до висновку, що сторона обвинувачення не змогла представити достатньо доказів того, що Трамп своєю фразою в Twitter порушив закони про наклеп та хотів зганьбити Кліффорд. Крім того суд постановив, що затвердження Трампа захищені першою поправкою до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвоката, що захищав експорноакторку на суді з Трампом, визнали винним у шахрайстві