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Суд обязал латвийскую авиакомпанию выплатить Украине долг за полеты над Черным морем

Суд обязал латвийскую авиакомпанию выплатить Украине долг за полеты над Черным морем

Киев  •  УНН

 • 14038 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинский суд обязал латвийскую авиакомпанию Primera Air Nordic выплатить 150 тысяч гривен долга Украины за полеты над Черным морем. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым, передает УНН.

Цитата

“Решением Хозяйственного суда Киевской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры АР Крым и г. Севастополя к авиакомпании „PRIMERA AIR NORDIC“ о взыскании задолженности за предоставленные ей аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем, на общую сумму около 150 тысяч грн”, — говорится в сообщении.

Детали

Прокуратура в ходе расследования установила, что у 7 иностранных авиакомпаний возникли долги перед “Украэрорухом” за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем на общую сумму 7 млн грн.

В результате предъявленных исков одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов полностью оплатила задолженность на сумму 3,7 миллиона гривен, еще два иска прокуратуры удовлетворены судом на общую сумму свыше 250 тысяч гривен.

Напомним

За нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного Крымского полуострова наложили арест на 12 самолетов и 4 судна-нарушителя. В общем наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских суден.

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