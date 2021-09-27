Boeing та Embraer: через незаконні польоти до окупованого Криму арештували ще 12 літаків

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"За клопотаннями прокуратури судом накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску “Сімферополь-авіа”, та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, таким чином, були засобом/знаряддям вчинення злочинів", - відзначили у відомстві.

Незаконні польоти

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, та ст. 334 КК України, як вказано, було встановлено, що російською авіакомпанією незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок “Boeing” та “Embraer” для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України.

"Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як порушення норм міжнародного права та як дії, що підривають суверенітет України", - додали у відомстві.

Ситуація з заходами суден

Разом з тим, з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та міста Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

"Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму. До того ж іноземні судна з провідних морських держав взагалі не заходять до закритих гаваней півострова. Натомість порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи — Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі", - зауважили у прокуратурі.

Загальна статистика

Загалом, за даними прокуратури, у межах зазначеного провадження за клопотанням прокуратури автономії накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Доповнення

Раніше Кабмін запропонував ввести санкції проти 13 російських та одного сирійського авіаперевізника, через здійснення польотів у межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Остаточне рішення - за РНБО.

Це вже не перше запровадження санкцій проти авіаперевізників РФ. Ще в 2015 році Україна запровадила санкції проти 29 російських авіакомпаній.