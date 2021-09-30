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Суд зобов'язав латвійську авіакомпанію виплатити Україні борг за польоти над Чорним морем

Суд зобов'язав латвійську авіакомпанію виплатити Україні борг за польоти над Чорним морем

Київ • УНН

 • 14041 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Український суд зобов’язав латвійську авіакомпанію Primera Air Nordic виплатити 150 тисяч гривень боргу Україні за польоти над Чорним морем. Про це повідомили в прокуратурі АР Крим, інформує УНН.

Цитата

“Рішенням Господарського суду Київської області задоволено позовну заяву прокуратури АР Крим та м. Севастополя до авіакомпанії „PRIMERA AIR NORDIC“ про стягнення заборгованості за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем, загальною сумою близько 150 тисяч грн”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Прокуратура у ході розслідування встановила, що у 7 іноземних авіакомпаній виникли борги перед “Украерорухом” за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем на загальну суму 7 млн грн.

У результаті пред’явлених позовів одна з авіакомпаній Об’єднаних Арабських Еміратів повністю сплатила заборгованість на суму 3,7 мільйона гривень, ще два позови прокуратури задоволені судом на загальну суму у понад 250 тисяч гривень.

Нагадаємо

За порушення правил міжнародних польотів та судноплавства на території окупованого Кримського півострова наклали арешт на 12 літаків та 4 судна-порушники. Загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден.

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