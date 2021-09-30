Суд зобов'язав латвійську авіакомпанію виплатити Україні борг за польоти над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Український суд зобов’язав латвійську авіакомпанію Primera Air Nordic виплатити 150 тисяч гривень боргу Україні за польоти над Чорним морем. Про це повідомили в прокуратурі АР Крим, інформує УНН.
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“Рішенням Господарського суду Київської області задоволено позовну заяву прокуратури АР Крим та м. Севастополя до авіакомпанії „PRIMERA AIR NORDIC“ про стягнення заборгованості за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем, загальною сумою близько 150 тисяч грн”, — йдеться в повідомленні.
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Прокуратура у ході розслідування встановила, що у 7 іноземних авіакомпаній виникли борги перед “Украерорухом” за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем на загальну суму 7 млн грн.
У результаті пред’явлених позовів одна з авіакомпаній Об’єднаних Арабських Еміратів повністю сплатила заборгованість на суму 3,7 мільйона гривень, ще два позови прокуратури задоволені судом на загальну суму у понад 250 тисяч гривень.
Нагадаємо
За порушення правил міжнародних польотів та судноплавства на території окупованого Кримського півострова наклали арешт на 12 літаків та 4 судна-порушники. Загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден.