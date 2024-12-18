Суд ЕС отклонил иски олигарха Дерипаски и двух российских банков по санкциям
Киев • УНН
Суд Европейского Союза отказал в удовлетворении исков Олега Дерипаски, Росбанка и Тинькофф-банка об отмене санкций. Дерипаске также отказали в компенсации морального вреда на миллион евро.
Суд Евросоюза отклонил иски российского бизнесмена Олега Дерипаски, а также Росбанка и Тинькофф-банка, которые оспаривали санкции, введенные против них в связи с агрессией россии в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Суд полностью отклонил все три апелляции, включая требование Дерипаски компенсировать ему моральный ущерб от ограничений, который он оценил в миллион евро.
Дерипаска в 2022 году подпал под санкции ЕС за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а затем еще и в 2024 году- под санкции за обход предыдущих ограничений и материальную поддержку российского правительства.
Банки Росбанк и Тинькофф-банк предъявляли суду претензии по ряду пунктов, среди которых - отсутствие указания причин санкций, ошибка в оценке фактов, злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, нарушение принципа пропорциональности, нарушение принципа равенства и недискриминации и т.д.
Дополнение
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в ЕС уже работают над 16-м пакетом санкций против россии. Предыдущие санкции уже привели к падению рубля и росту инфляции в отдельных секторах российской экономики до 70%.
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