Суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства активов «Татнефти»
Киев • УНН
ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российской нефтяной компании «Татнефть» в доход государства. Украина получила корпоративные права на сеть АЗС и нефтебазы в Харьковской и Полтавской областях.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов одной из крупнейших российских нефтяных компаний ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина».
Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.
Детали
Принято решение Высшего антикоррупционного суда об удовлетворении иска Минюста по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» - одной из крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи и переработки
Компания является одним из крупнейших промышленных конгломератов в сфере добычи, переработки и реализации нефтепродуктов в России, стабильно платит значительные налоги в российский бюджет, средства из которого направляются на развитие и поддержку военно-промышленного комплекса.
Предприятия «Татнефти» усиливают энергетический и экономический потенциал России, который используется ее политическим руководством для ведения агрессивной войны против Украины. В частности, один из ключевых проектов группы - комплекс нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске (Татарстан, рф), который производит около 20 видов продукции, включая авиационный керосин и дизельное топливо, поставляемые на предприятия ВПК рф
На основании решения суда, в доход украинского государства взыскано корпоративные права компаний которыми напрямую владела компания, а именно:
- 100% доли в уставном капитале ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА»;
- 92,98% доли в уставном капитале ООО «ХАРЬКОВ-КАПИТАЛ»;
- 88,97% доли в уставном капитале ООО «ПОЛТАВА-КАПИТАЛ».
Указанные компании владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей
Напомним,
Антимонопольный комитет разрешил ПАО «Укрнафта» получить более 50% акций компаний, связанных с подсанкционным ПАО «Татнефть». В частности, в управление переходят 115 автозаправочных станций.