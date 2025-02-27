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Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів “Татнєфті”

Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів “Татнєфті”

Київ  •  УНН

 • 14318 перегляди

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ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про стягнення активів російської нафтової компанії "Татнєфть" в дохід держави. Україна отримала корпоративні права на мережу АЗС та нафтобази в Харківській і Полтавській областях.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід держави активів однієї з найбільших російських нафтових компаній ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина".

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

Деталі

Ухвалено рішення Вищого антикорупційного суду про задоволення позову Мін’юсту щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" – однієї з найбільших російських нафтових компаній за обсягом видобутку та переробки

- йдеться в повідомленні.

Компанія є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у росії, яка стабільно сплачує значні податки до російського бюджету, кошти з якого спрямовуються на розвиток і підтримку військово-промислового комплексу.

Підприємства "Татнєфть" посилюють енергетичний та економічний потенціал росії, що використовується її політичним керівництвом для ведення агресивної війни проти України. Зокрема, один із ключових проєктів групи – комплекс нафтопереробних заводів "ТАНЕКО" у Нижньокамську (Татарстан, рф), який виробляє приблизно 20 видів продукції, включаючи авіаційний керосин і дизельне паливо, що постачаються на підприємства ВПК рф

- зазначають в Мін’юсті. 

На підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла компанія, а саме:

  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ “ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА”;
    • 92,98 % частки в статутному капіталі ТОВ “ХАРКІВ-КАПІТАЛ”;
      • 88,97 % частки в статутному капіталі ТОВ “ПОЛТАВА-КАПІТАЛ”.

        Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей

         - зазначили в міністерстві.

        Нагадаємо

        Антимонопольний комітет дозволив ПАТ "Укрнафта" отримати понад 50% акцій компаній, пов'язаних із підсанкційним ПАТ "Татнєфть". Зокрема, в управління переходять 115 автозаправних станцій. 

        Павло Башинський

        Павло Башинський

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