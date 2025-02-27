Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів “Татнєфті”

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід держави активів однієї з найбільших російських нафтових компаній ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина".

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

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- йдеться в повідомленні.

Ухвалено рішення Вищого антикорупційного суду про задоволення позову Мін’юсту щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" – однієї з найбільших російських нафтових компаній за обсягом видобутку та переробки

Компанія є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у росії, яка стабільно сплачує значні податки до російського бюджету, кошти з якого спрямовуються на розвиток і підтримку військово-промислового комплексу.

- зазначають в Мін’юсті.

Підприємства "Татнєфть" посилюють енергетичний та економічний потенціал росії, що використовується її політичним керівництвом для ведення агресивної війни проти України. Зокрема, один із ключових проєктів групи – комплекс нафтопереробних заводів "ТАНЕКО" у Нижньокамську (Татарстан, рф), який виробляє приблизно 20 видів продукції, включаючи авіаційний керосин і дизельне паливо, що постачаються на підприємства ВПК рф

На підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла компанія, а саме:

Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей