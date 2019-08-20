Суд в Сицилии приказал принять мигрантов из Open Arms и конфисковать судно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Итальянский суд во вторник, 20 августа, приказал высадить на берег более 80 мигрантов из спасательного испанского судна Open Arms, который сейчас находится неподалеку от итальянского острова Лампедуза, сообщает УНН опираясь на информацию изданий DW и AFP.
После того, как корабль был осмотрен следователем и двумя врачами, учитывая сложную ситуацию на борту, прокурор Сицилии Луиджи Патронаджо распорядился в течение нескольких часов перевезти мигрантов на Лампедузу. Корабль при этом должно быть конфискован.
Как пояснили в прокуратуре, конфискация корабля будет осуществлена в рамках расследования по подозрению в злоупотреблении властью и лишения свободы, сообщил Патронаджо. Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить, кто именно препятствовал тому, чтобы Open Arms принял Лампедузе.
Итальянский премьер-министр Сальвини, который ранее запретил судну зайти в итальянский порт, отверг обвинения. “Если кто-то думает, что он может испугать меня этим процессом, он ошибается”, — заявил он.
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Как сообщалось, ранее в этот день Испания вновь предложила принять Open Arms. Правительство Испании решило отправить к спасательному судну военный корабль в сопровождении которого Open Arms должен дойти до острова Майорка. Расстояние от Лампедузы до Майорки составляет около тысячи километров.
Напомним, около трех недель назад судно Open Arms подобрало в Средиземном море мигрантов, на резиновых лодках пытались добраться из Ливии в Европу. Корабль со 107 людьми уже более пяти дней стоит неподалеку от итальянского острова Лампедуза. Власти Италии не позволила ему заходить в порт, приняв только 27 несовершеннолетних мигрантов, находящихся без сопровождения взрослых.