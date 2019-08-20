Суд в Сицилии приказал принять мигрантов из Open Arms и конфисковать судно

После того, как корабль был осмотрен следователем и двумя врачами, учитывая сложную ситуацию на борту, прокурор Сицилии Луиджи Патронаджо распорядился в течение нескольких часов перевезти мигрантов на Лампедузу. Корабль при этом должно быть конфискован.

Как пояснили в прокуратуре, конфискация корабля будет осуществлена в рамках расследования по подозрению в злоупотреблении властью и лишения свободы, сообщил Патронаджо. Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить, кто именно препятствовал тому, чтобы Open Arms принял Лампедузе.

Итальянский премьер-министр Сальвини, который ранее запретил судну зайти в итальянский порт, отверг обвинения. “Если кто-то думает, что он может испугать меня этим процессом, он ошибается”, — заявил он.

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Как сообщалось, ранее в этот день Испания вновь предложила принять Open Arms. Правительство Испании решило отправить к спасательному судну военный корабль в сопровождении которого Open Arms должен дойти до острова Майорка. Расстояние от Лампедузы до Майорки составляет около тысячи километров.

Напомним, около трех недель назад судно Open Arms подобрало в Средиземном море мигрантов, на резиновых лодках пытались добраться из Ливии в Европу. Корабль со 107 людьми уже более пяти дней стоит неподалеку от итальянского острова Лампедуза. Власти Италии не позволила ему заходить в порт, приняв только 27 несовершеннолетних мигрантов, находящихся без сопровождения взрослых.