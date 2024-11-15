Суд продлил круглосуточный домашний арест нардепу Тищенко

Печерский районный суд Киева продлил до 23 декабря круглосуточный домашний арест нардепу Николаю Тищенко, который подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре, передает УНН.

Детали

"Ходатайство удовлетворить. Продлить подозреваемому Тищенко срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 декабря", - сказал судья.

Во время заседания Тищенко заявлял, что его не вызывали на допрос.

"У меня продление досудебного расследования еще на месяц, после этого месяца уже нет сроков досудебного расследования, и дело должны передать в суд. Ничего за 5 месяцев не было сделано. Меня даже не вызывали на допрос", - заявил Тищенко.