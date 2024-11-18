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Апелляция ВАКС оставила в силе арест экс-главы ПриватБанка Дубилета

Киев  •  УНН

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Апелляционная палата ВАКС не удовлетворила жалобу защиты экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета на постановление о заочном аресте. Решение суда от 16 октября о содержании под стражей остается в силе.

Коллегия Апелляционной палаты ВАКС отказала в удовлетворении жалобы защиты на постановление судьи, которым экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета заочно арестовали, сообщили в понедельник на заседании суда, пишет УНН.

Детали

"... постановил апелляционную жалобу защитника подозреваемого Дубилета Александра Валерьевича оставить без удовлетворения, постановление следственного судьи ВАКС от 16 октября 2024 года оставить без изменений", - сказала председательствующая судья.

Как сообщила судья, речь идет о постановлении суда от 16 октября об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дубилета.

Дополнение

Национальное антикоррупционное бюро Украины в октябре 2023 года объявило о розыске подозреваемого в уголовном производстве Дубилета Александра Валерьевича, 25.10.1962 года рождения, в уголовном производстве № 12017040000000531 от 06.03.2017 по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

28 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд разрешил осуществление заочного расследования в отношении бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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