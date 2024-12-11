Суд оставил пожизненное заключение военному, расстрелявшему нацгвардейцев на Южмаше

Днепровский апелляционный суд оставил в законной силе пожизненное лишение свободы в отношении военнослужащего Артемия Рябчука, который в начале 2022 года на заводе Южмаш расстрелял нацгвардейцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

В апреле 2024 года Красногвардейский районный суд города Днепр приговорил к пожизненному лишению свободы срочника, который в январе 2022 года совершил стрельбу на Южном машиностроительном заводе. В результате - 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения различной степени тяжести.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родных погибших.

В ходе расследования было установлено, что во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству.

Из-за этого у других военных сформировалось к нему негативное отношение. После очередного словесного спора он решил убить тех, кто не разделял его мнений и взглядов. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать людей.

После расправы военный захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался бежать. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

Как сообщается, в рамках уголовного производства проведены десятки экспертиз, в том числе стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал полностью сознательно.

Таким образом, суд признал его виновным в:

- незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

- нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении нескольких лиц, с применением оружия, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);

- дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины);

- похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, другого военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

- нарушении уставных правил караульной службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначен данный караул, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

- законченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с выполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

- умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Наказание назначено в виде пожизненного лишения свободы, а также осужденному обязано возместить гражданские иски родственников погибших.