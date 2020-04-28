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13:05 • 53717 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. гривен

Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 12225 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который находился в Гидропарке без средств индивидуальной защиты, а также был одним из участников драки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Происшествие случилось на столичном Гидропарке. Тогда киевлянин находился на улице без средств индивидуальной защиты. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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Так, происшествие имело место 6 апреля на территории Гидропарка. Тогда во время акции протеста против карантина работники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

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