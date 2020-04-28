Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. гривен

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который находился в Гидропарке без средств индивидуальной защиты, а также был одним из участников драки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.