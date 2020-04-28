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Суд оштрафував одного з учасників бійки у Гідропарку на 17 тис. гривень

Київ • УНН

 • 12226 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Києві на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який перебував у Гідропарку без засобів індивідуального захисту, а також був одним з учасників бійки. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“Подія трапилася на столичному Гідропарку. Тоді киянин перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту. Суд визнав його винним та наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень”, — сказано у повідомленні.

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Так, подія сталася 6 квітня на території Гідропарку. Тоді під час акції протесту проти карантинних обмежень працівники поліції склали адміністративний протокол на киянина, 1979 року народження, за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки чоловік перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту.

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