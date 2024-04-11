Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Верховный Суд требует от УПЦ освободить помещения религиозных сооружений в Переяславе и Каменец-Подольском. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Вчера, 10 апреля 2024 года, Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда поддержал решение Хозяйственного суда Киевской области и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда по делу № 911/638/23. Религиозная община УПЦ Свято-Михайловского прихода г. Переяслава должна добровольно передать Михайловскую церковь в пользование Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав".

Кроме того, Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Религиозной общины УПЦ по делу 924/318/23, которая касалась отмены решений предыдущих инстанций.

Решение суда является окончательным и подлежит принудительному исполнению в установленный законом способ.

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