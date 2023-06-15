Суд обязал УПЦ МП вернуть Николаевский собор государственному заповеднику

Детали

Суд удовлетворил иск Кременецко-Почаевского ГИАЗ и обязал религиозную общину прихода Святителя Николая УПЦ МП устранить препятствия в пользовании государственным имуществом и вернуть его заповеднику.

Общей площадью собора составляет 1 756,0 кв. м.

12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании религиозной общиной УПЦ МП помещением Николаевского собора и других объектов, являющихся государственной собственностью.