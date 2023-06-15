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Суд обязал УПЦ МП вернуть Николаевский собор государственному заповеднику

Киев • УНН

 • 976915 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня, 15 июня, Хозяйственный суд Тернопольской области принял решение вернуть Николаевский собор с кельями (XVI-XVII вв.) в г. Кременец Кременец Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, сообщает Минкульт, пишет УНН.

Суд обязал УПЦ МП вернуть Николаевский собор государственному заповеднику

Детали 

Суд удовлетворил иск Кременецко-Почаевского ГИАЗ и обязал религиозную общину прихода Святителя Николая УПЦ  МП устранить препятствия в пользовании государственным имуществом и вернуть его заповеднику.

Общей площадью собора составляет 1 756,0 кв. м.

12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании религиозной общиной УПЦ МП помещением Николаевского собора и других объектов, являющихся государственной собственностью.

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