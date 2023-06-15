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Суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні, 15 червня, Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями (XVI-XVII ст.)у м. Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, повідомляє Мінкульт, пише УНН.

Суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику

Деталі 

Суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського ДІАЗ та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ  МП усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику.

Загальною площею собору складає 1 756,0 кв. м.

12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

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