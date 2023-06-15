Суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні, 15 червня, Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями (XVI-XVII ст.)у м. Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, повідомляє Мінкульт, пише УНН.
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Суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського ДІАЗ та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ МП усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику.
Загальною площею собору складає 1 756,0 кв. м.
12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.