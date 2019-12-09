Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря

"Рассмотрение меры пресечения состоится завтра, 10 декабря в 10:00", - сказала Диденко.

Как сообщалось ранее, прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте.

Напомним, прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому.

Как сообщалось, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Напомним, на административной черте со временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.