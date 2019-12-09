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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 63905 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101565 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114550 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145601 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 146924 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря

Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Херсонский городской суд планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому 10 декабря. Об этом журналисту УНН сообщила спипкер прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

"Рассмотрение меры пресечения состоится завтра, 10 декабря в 10:00", - сказала Диденко.

Как сообщалось ранее, прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте.

Напомним, прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому.

Как сообщалось, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Напомним, на административной черте со временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

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