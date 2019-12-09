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Суд обиратиме запобіжний захід “єдиноросу” Кучерявому 10 грудня

Суд обиратиме запобіжний захід “єдиноросу” Кучерявому 10 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Херсонський міський суд планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому 10 грудня. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко.

"Розгляд запобіжного заходу відбудеться завтра, 10 грудня о 10:00", - сказала Діденко.

Як повідомлялося раніше, прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті.

Нагадаємо, прокуратура Криму подала клопотання про обрання запобіжного заходу Кучерявому.

Як повідомлялося, затриманому на адмінмежі з Кримом члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому українські правоохоронці повідомили про підозру.

Нагадаємо, на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого.

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