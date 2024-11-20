Суд не продлил ограничения для Коболева и разрешил выезд за границу

Высший антикоррупционный суд не продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу правления Нафтогаза Андрея Коболева, которого подозревают в завладении 229 млн грн премии, сообщили УНН в САП.

Детали

"В связи с тем, что срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины", истекал 12.11.2024, прокурор САП 01.11.2024 обратился в суд с ходатайством об их продлении. Однако последующие судебные заседания, на которых суд должен был рассмотреть данное ходатайство, а именно 05.11.2024 и 08.11.2024, не состоялись по инициативе суда. При этом 01.11.2024 председательствующий коллегии судей предоставил разрешение указанному обвиняемому на выезд за границу с 04.11.2024 по 25.11.2024", - сообщили УНН в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура, как отмечается, 08.11.2024 и 11.11.2024 направила в адрес ВАКС письма с требованием рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения до истечения его срока.

"Но дополнительное заседание так и не было назначено. Как следствие, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, истек", - отметили в САП.

В ведомстве указали, что на обвиняемого до 12.11.2024 были возложены следующие обязанности: уведомлять суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу.

"На сегодня у обвиняемого имеется мера пресечения только в виде залога в размере 107 млн грн. Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на обвиняемого", - указали в САП.

Напомним

19 января 2023 года бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой более чем на 229 млн гривен.

В сентябре прошлого года ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн гривен до 107,12 млн гривен.