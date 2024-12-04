Суд наложил новые обязанности на Коболева по делу о премии в 229 млн гривен
Киев • УНН
ВАКС возложил процессуальные обязанности на экс главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Обвиняемый должен сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями и сдать загранпаспорта.
Высший антикоррупционный суд возложил обязанности на бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого подозревают в завладении 229 млн грн премии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
3 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и возложила процессуальные обязанности на бывшего председателя правления НАК " Нафтогаз Украины
Так, по решению суда, обвиняемый обязан:
- уведомлять суд об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все паспорта для выезда за границу.
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В САП отметили, что еще 1 ноября прокурор САП обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемого в связи с применением к нему меры пресечения в виде залога в размере 107 млн 127 тыс. грн.
Однако следующие судебные заседания, на которых суд должен был рассмотреть указанное ходатайство, а именно 5 ноября и 8 ноября, не состоялись по инициативе суда, в связи с чем срок действия процессуальных обязанностей истек 12 ноября.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 ноября и 11 ноября направила в адрес ВАКС письма с требованием рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения до истечения его срока. О том дополнительное заседание так и не было назначено", - заявили в САП.
Дополнение
19 января 2023 года бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой более чем на 229 млн гривен.
В сентябре прошлого года ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн гривен до 107,12 млн гривен.