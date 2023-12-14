Суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд рассматривает дело против экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого обвиняют в хищении более 229 миллионов гривен. Следующее судебное заседание назначено на 4 января 2024 года.
Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого подозревают в завладении более 229 миллионами гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
14 декабря 2023 года по результатам подготовительного заседания коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала стороне защиты в возвращении обвинительного акта, назначила к рассмотрению по существу и начала рассмотрение по делу в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"
Сообщается, что прокурор в судебном заседании объявила краткое изложение обвинительного акта.
Следующее заседание по делу назначено на 4 января 2024 года.
Дополнение
В апреле 2023 года было завершено досудебное расследование по делу экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева.
19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева
Высший антикоррупционный суд рассматривает дело против экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого обвиняют в хищении более 229 миллионов гривен. Следующее судебное заседание назначено на 4 января 2024 года.
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