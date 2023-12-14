Суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого подозревают в завладении более 229 миллионами гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

14 декабря 2023 года по результатам подготовительного заседания коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала стороне защиты в возвращении обвинительного акта, назначила к рассмотрению по существу и начала рассмотрение по делу в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокурор в судебном заседании объявила краткое изложение обвинительного акта.

Следующее заседание по делу назначено на 4 января 2024 года.

Дополнение

В апреле 2023 года было завершено досудебное расследование по делу экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева.

19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.