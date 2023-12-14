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Суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 13:09  •  14677 просмотра

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Высший антикоррупционный суд рассматривает дело против экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого обвиняют в хищении более 229 миллионов гривен. Следующее судебное заседание назначено на 4 января 2024 года.

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого подозревают в завладении более 229 миллионами гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

14 декабря 2023 года по результатам подготовительного заседания коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала стороне защиты в возвращении обвинительного акта, назначила к рассмотрению по существу и начала рассмотрение по делу в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что прокурор в судебном заседании объявила краткое изложение обвинительного акта.

Следующее заседание по делу назначено на 4 января 2024 года.

Дополнение

В апреле 2023 года было завершено досудебное расследование по делу экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева.

19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Суд розпочав розгляд по суті у справі щодо ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва
Court starts hearing on the merits of the case against ex-Chairman of the Board of Naftogaz Kobolyev
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