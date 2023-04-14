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Слідство у справі ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва завершено - САП

Слідство у справі ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва завершено - САП

Київ • УНН

 • 929890 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Слідство у справі стосовно ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва завершено. Про це повідомили у САП, передає УНН.

Цитата

"... прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Раніше

Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду клопотання про продовження строків розслідування у справі Коболєва.

Як повідомляв УНН, 19 січня 2023 року прокурором САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який, як вважає САП, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Українські Національні Новини

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