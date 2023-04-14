ВАКС залишив без розгляду клопотання про продовження строків розслідування у справі Коболєва

Деталі

Одночасно суддя також відмовила адвокатам Андрія Коболєва у проханні повернути клопотання детективам.

Рішення слідчої судді ще можна оскаржити до апеляційної палати ВАКС, зазначається в повідомленні.

"Однак також у прокурорів залишається лише кілька днів на те, щоб або закрити справу, або завершити розслідування, відкрити матеріали слідства стороні захисту, а після їхнього ознайомлення - направити обвинувальний акт до суду, - інформує Центр протидії корупції. - Але у справі досі не виконані міжнародно-правові доручення щодо допиту окремих членів Наглядової ради та не завершена експертиза".

Зранку НАБУ повідомляло, що нове клопотання зумовлене тим, що детективи вилучили 37 ГБ електронного листування осіб, залучених до процесу преміювання у "Нафтогазі", і це листування оглядають, перекладають та аналізують. За твердженням слідства, це і є ті нові обставини, які виникли вже після подачі попереднього клопотання.

Захист же стверджував, що 6 із 8 пунктів нового клопотання повторювали попереднє, два пункти хоч і були іншими, але в одному із них йшлося про другий епізод виплати премій, якого немає у підозрі, а обставини щодо вилучених переписок були відомі раніше і про них під час розгляду попереднього клопотання ніхто не повідомляв.

Доповнення

19 січня 2023 року прокурором САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який, як вважає САП, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

12 квітня Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати строк досудового розслідування у справі про можливе незаконне преміювання стосовно ексголови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.