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ВАКС оставил без рассмотрения ходатайство о продлении сроков расследования по делу Коболева

ВАКС оставил без рассмотрения ходатайство о продлении сроков расследования по делу Коболева

Киев • УНН

 • 593087 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения ходатайство о продлении сроков расследования по делу Коболева. Решение приняла следственная судья ВАКС Лариса Задорожная. Рассмотрения ходатайства по существу не произошло. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр противодействия коррупции в Telegram.

Детали

Одновременно судья также отказала адвокатам Андрея Коболева в просьбе вернуть ходатайство детективам.

Решение следственной судьи еще можно обжаловать в апелляционной палате ВАКС, отмечается в сообщении.

"Однако также у прокуроров остается всего несколько дней на то, чтобы либо закрыть дело, либо завершить расследование, открыть материалы следствия стороне защиты, а после их ознакомления - направить обвинительный акт в суд, - информирует Центр противодействия коррупции. - Но в деле до сих пор не выполнены международно-правовые поручения по допросу отдельных членов Наблюдательного совета и не завершена экспертиза".

Утром НАБУ сообщало, что новое ходатайство обусловлено тем, что детективы изъяли 37 ГБ электронной переписки лиц, вовлеченных в процесс премирования в "Нафтогазе", и эту переписку осматривают, переводят и анализируют. По утверждению следствия, это и есть те новые обстоятельства, которые возникли уже после подачи предыдущего ходатайства.

Защита же утверждала, что 6 из 8 пунктов нового ходатайства повторяли предыдущее, два пункта хоть и были другими, но в одном из них речь шла о втором эпизоде выплаты премий, которого нет в подозрении, а обстоятельства относительно изъятых переписок были известны ранее и о них при рассмотрении предыдущего ходатайства никто не сообщал.

Дополнение

19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

12 апреля Высший антикоррупционный суд отказался продлевать срок досудебного расследования по делу о возможном незаконном премировании в отношении экс-главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

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