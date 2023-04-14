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Следствие по делу экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева завершено - САП

Следствие по делу экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева завершено - САП

Киев • УНН

 • 929889 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Следствие по делу в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева завершено. Об этом сообщили в САП, передает УНН.

Цитата

"... прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн", - говорится в сообщении.

Добавим

На сегодня детективам НАБУ дано поручение открыть материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Ранее

Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения ходатайство о продлении сроков расследования по делу Коболева.

Как сообщал УНН, 19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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