Следствие по делу экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева завершено - САП

Цитата

"... прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн", - говорится в сообщении.

Добавим

На сегодня детективам НАБУ дано поручение открыть материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Ранее

Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения ходатайство о продлении сроков расследования по делу Коболева.

Как сообщал УНН, 19 января 2023 года прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.