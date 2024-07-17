Шевченковский районный суд Киева арестовал зерно, которое хранилось на зерновом терминале «Олимпикс» в Одесской области в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов на сумму почти 81 млн грн, сообщает УНН.

"Ходатайство прокурора - удовлетворить частично. Наложить арест на имущество, изъятое 7 июня 2024 года на зерновом терминале ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", нынешнее место осуществления хозяйственной деятельности ООО "Аттолло Гранум"...", - говорится в постановлении суда.

В частности следственный судья арестовал товарно-транспортные накладные экспортера ООО "Афторкс" и заказчика ООО "Трипл Трейдинг" на 18 листах. Кроме того, под арест также попали 29 морских контейнеров, заполненных пшеницей, более 33 тыс. тонн кукурузы и более 11 тыс. тонн пшеницы.

В решении суда указано, что во время заседания детектив Бюро экономической безопасности отметил, что транспортировку зерна на терминал «Олимпикс» осуществляет ГП «Степное». По его словам, во время обыска руководитель ООО «Аттолло Гранум» отказался предоставлять документы, подтверждающие право собственности на продукцию.

В то же время, по данным следствия, директор ООО «Афторкс» является фиктивным, поскольку за денежное вознаграждение перерегистрировал общество на свое имя и фактически отношения к хозяйственной деятельности предприятия не имеет.

Детектив считает, что должностные лица ООО "Аттолло Гранум" намеренно не предоставили информацию о владельцах изъятой продукции, хотя имели переписку с лицом, которое контролирует ГП "Степное".

Адвокат ООО «Аттолло Гранум» во время заседания сообщил, что первым владельцем сельскохозяйственной продукции была компания, принадлежащая одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко «Ферко», однако подтверждающих документов защитник предоставить не смог.

В своем решении следственный судья отметил, что учитывает тот факт, что уголовное производство не ограничивается событиями 2021-2023 годов, а касается в том числе обстоятельств совершения неустановленными лицами, используя реквизиты "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности: ООО "Афторкс", ООО "Трипл Трейдинг", ООО "ТЕО" в период 2024 года по настоящее время безосновательного внесения в официальные документы недостоверных сведений о производителе и/или поставщике сельскохозяйственной продукции с целью их сокрытия, то есть совершения действий, направленных на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и содействии в таком уклонении субъектам хозяйственной деятельности - производителям и/или поставщикам сельскохозяйственной продукции.

Отмечается, что указанные действия привели к уклонению от уплаты налогов в сумме 80 921 808 грн.

Добавим

Бюро экономической безопасности расследует три уголовных производства, касающихся серого экспорта зерновых культур с зернового терминала "Олимпикс". По данным правоохранителей, самой распространенной схемой такого уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен является покупка зерна, не имеющего документов о происхождении, за наличные и дальнейший его вывоз за границу с помощью реквизитов "рисковых" или подставных компаний.

Одним из ярких примеров серого экспорта являются уголовные дела, касающиеся серого экспорта с зернового терминала «Олимпикс» в 2021-2023 годах, когда им активно руководили одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, которые занимаются экспортом зерна и связаны с агрохолдингом GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО "Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметекспорт", принадлежащих к GNT Group, активно использовали реквизиты "рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОГАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортированное зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпикс Купе Интернешнл", которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, - а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было выявлено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую прибыльность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", принадлежащее известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

Сейчас это уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпикс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью, по данным следствия, с терминала исчезло не менее 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году. Кроме того, детективы БЭБ считают, что преступная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов через серый экспорт зерновых, на терминале "Олимпикс" продолжается.