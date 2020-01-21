Суд арестовал Павловского
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, фигуранта по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией, передает корреспондент УНН.
Так, судья постановил применить к Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта 2020 года.
Как сообщал УНН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.
Напомним, в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, а также предпринят ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Также сообщалось, что во время спецоперации в Херсонской области о прекращении деятельности преступной организации, руководитель которой фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям.