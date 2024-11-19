Студентка в Иране разделась в знак протеста - власти признали ее психически больной

В Иране заявили, что студентка, которая разделась до белья в знак протеста против ношения хиджаба, страдает от психического расстройства. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Событие произошло в начале ноября 2024 года, когда девушка вышла во двор университета в Тегеране, после того как ее избили за «неподобающее» ношение хиджаба. После этого ее задержали и обвинили в «непристойном поведении».

Согласно информации, этот поступок был актом протеста. Студентка Исламского университета Азад стала жертвой насилия со стороны сотрудников университетской охраны и представителей проправительственной молодежной организации. Во время задержания студентку ударили головой о дверь машины.

После инцидента ее госпитализировали в психиатрическую клинику, где, как утверждает официальный представитель иранских судебных властей, обнаружили психическое заболевание. Однако правозащитники, резко осудили действия иранских властей и призвали к немедленному освобождению женщины.

В результате, власти Ирана решили не выдвигать обвинения относительно ее протеста, утверждая, что девушка страдает психическими расстройствами.

Студентка в Иране разделась в знак протеста - ее задержали и избили