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Строительство новых энергоблоков Хмельницкой АЭС: в Раде анонсировали рассмотрение законопроекта

Строительство новых энергоблоков Хмельницкой АЭС: в Раде анонсировали рассмотрение законопроекта

Киев  •  УНН

 • 4479 просмотра

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Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. «Энергоатом» уже имеет договоренности с американским банком по финансированию проекта.

На следующей неделе Верховная Рада, вероятно, рассмотрит законопроект в первом чтении о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Это решение уже заждалось. Я надеюсь, что на следующей неделе, я видел уже повестку дня на следующую неделю... что украинские парламентарии отнесутся по государственному и поддерживают соответствующее решение, чтобы «Энергоатом» мог начать проектирование и строительство 3 и 4 энергоблоков

- сказал Нагорняк.

Он отметил, что «Энергоатом» имеет уже договоренности с одним из американских банков для кредитования соответствующего проекта, а также «Энергоатом» имеет определенные свои ресурсы, чтобы начать строительство.

По оценкам «Энергоатома», за 3-4 года они смогут достроить третий энергоблок и за 4-5 лет - четвертый энергоблок. Но это не только планы по построению 3 и 4 энергоблоков, «Энергоатом» имеет планы и стратегию по строительству 5 и 6 энергоблока на Хмельницкой АЭС и 5 на Ровенской АЭС

- добавил Нагорняк. 

Напомним,

В апреле Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.

 В июне Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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