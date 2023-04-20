Стрельба на дне рождении в Алабаме: три человека получили обвинения

Детали

Согласно пресс-релизу правоохранительного агентства штата Алабама, 20-летний Уилсон ЛаМар Хилл-младший был арестован и обвинен в убийстве по неосторожности по четырем пунктам.

17-летний Тай Рейк Маккалоу и 16-летний Трэвис Маккалоу, оба из Таскиги, также были арестованы. Каждому из них так же предъявлено четыре пункта обвинения в неосторожном убийстве.

Что послужило мотивом к началу стрельбы, пока не разглашается.

"Сейчас мы не можем перейти к мотивам. Это часть текущего расследования. Мы не можем этим поделиться", - сказал сержант Джереми Беркетт.

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В результате массовой стрельбы в субботу вечером погибло четыре человека и по меньшей мере 32 получили ранения, в том числе по меньшей мере 15 подростков получили огнестрельные ранения.

"У нас еще четыре человека находятся в больнице, четверо находятся в критическом состоянии", - заявил окружной прокурор Пятого округа.

По словам свидетелей, вечеринка была в разгаре, когда началась стрельба.

"Я счастлива, что расследование идет хорошо и кто-то будет нести ответственность за всех жертв. Они забрали частичку моего сердца, и я знаю, что другие матери и родители чувствуют то же самое", — сказала ЛаШонда Аллен, тетя погибшего Фила Дауделла.

Она сказала, что ее семья не узнает имен двух подозреваемых подростков, которых не приглашали на вечеринку.