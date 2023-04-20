Стрельба на дне рождении в Алабаме: три человека получили обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Трое людей, в том числе двое подростков, были арестованы, и теперь им предьявлено обвинение в убийстве в связи со стрельбой на вечеринке по случаю дня рождения. Об этом пишет CNN со ссылкой на власти Алабамы, передает УНН.
Детали
Согласно пресс-релизу правоохранительного агентства штата Алабама, 20-летний Уилсон ЛаМар Хилл-младший был арестован и обвинен в убийстве по неосторожности по четырем пунктам.
17-летний Тай Рейк Маккалоу и 16-летний Трэвис Маккалоу, оба из Таскиги, также были арестованы. Каждому из них так же предъявлено четыре пункта обвинения в неосторожном убийстве.
Что послужило мотивом к началу стрельбы, пока не разглашается.
"Сейчас мы не можем перейти к мотивам. Это часть текущего расследования. Мы не можем этим поделиться", - сказал сержант Джереми Беркетт.
Добавим
В результате массовой стрельбы в субботу вечером погибло четыре человека и по меньшей мере 32 получили ранения, в том числе по меньшей мере 15 подростков получили огнестрельные ранения.
"У нас еще четыре человека находятся в больнице, четверо находятся в критическом состоянии", - заявил окружной прокурор Пятого округа.
По словам свидетелей, вечеринка была в разгаре, когда началась стрельба.
"Я счастлива, что расследование идет хорошо и кто-то будет нести ответственность за всех жертв. Они забрали частичку моего сердца, и я знаю, что другие матери и родители чувствуют то же самое", — сказала ЛаШонда Аллен, тетя погибшего Фила Дауделла.
Она сказала, что ее семья не узнает имен двух подозреваемых подростков, которых не приглашали на вечеринку.