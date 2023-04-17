Стрілянина на дні народженні в Алабамі: щонайменше четверо людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули та 28 отримали поранення в результаті стрілянини, що спалахнула під час святкування дня народження "Солодкі 16" в танцювальній студії в невеликому містечку Дадевілль, що знаходиться у штаті Алабама. Про це в неділю повідомила поліція штату, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Влада заявила, що стрілянина почалася після 22:30 у суботу.За інформацією поліції штату внаслідок трагедії загинуло щонайменше чотири людини, ще 28 отримали поранення.
За словами чиновників загрози для громади більше немає, але не повідомлялося, чи було заарештовано підозрюваного.
"Ми будемо продовжувати працювати дуже методично, щоб розібратися в цій ситуації, вивчити факти та забезпечити справедливість для сімей", - сказав Джеремі Беркетт, представник правоохоронних органів Алабами.
Газета Montgomery Advertiser повідомила, що одним з чотирьох загиблих був футболіст середньої школи, він був серед тих, хто святкував день народження своєї сестри, коли озброєний чоловік відкрив вогонь.
Доповнення
Вечірка на честь дня народження підлітка проходила в танцювальній студії Mahogany Masterpiece, переобладнаній зі старої будівлі банку. Споруда розташованої приблизно за пів кварталу від мерії в Дадевіллі, місті з населенням близько 3200 жителів. За повідомленням місцевого новинного агентства WRBL, причиною стрілянини на дні народження підлітка могла стати сварка.