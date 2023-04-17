Стрельба на дне рождении в Алабаме: по меньшей мере четыре человека погибли

Детали

Власти заявили, что стрельба началась после 22:30 в субботу. По информации полиции штата в результате трагедии погибли по меньшей мере четыре человека, еще 28 получили ранения.

По словам чиновников угрозы для общества больше нет, но не сообщалось, был ли арестован подозреваемый.

"Мы будем продолжать работать очень методично, чтобы разобраться в этой ситуации, изучить факты и обеспечить справедливость для семей", — сказал Джереми Беркетт, представитель правоохранительных органов Алабамы.

Газета Montgomery Advertiser сообщила, что одним из четырех погибших был футболист средней школы, он был среди тех, кто праздновал день рождения своей сестры, когда вооруженный человек открыл огонь.

Дополнение

Вечеринка в честь дня рождения подростка проходила в танцевальной студии Mahogany Masterpiece, переоборудованной из старого здания банка. Сооружение расположенно примерно в полуквартале от мэрии в Дадевилле, городе с населением около 3200 жителей. По сообщению местного новостного агентства WRBL, причиной стрельбы на дне рождения подростка могла стать ссора.