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Стрілянина на дні народженні в Алабамі: три особи отримали звинувачення

Стрілянина на дні народженні в Алабамі: три особи отримали звинувачення

Київ • УНН

 • 670292 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Троє людей, у тому числі двоє підлітків, були заарештовані, і тепер їм пред’явлено звинувачення у вбивстві у зв’язку зі стріляниною на вечірці з нагоди дня народження. Про це пише CNN з посиланням на владу Алабами, передає УНН.

Деталі

Згідно з прес-релізом правоохоронного агентства штату Алабама, 20-річного Вілсона ЛаМара Хілла-молодшого заарештували і звинуватили у вбивстві з необережності за чотирма пунктами. 

17-річний Тай Рейк Маккалоу та 16-річний Тревіс Маккалоу, обидва з Таскігі, також були заарештовані. Кожному з них так само пред'явлено чотири пункти звинувачення в необережному вбивстві.

Що слугувало мотивом до початку стрілянини, наразі не розголошують.

"Зараз ми не можемо перейти до мотивів. Це частина поточного розслідування. Ми не можемо цим поділитися", - сказав сержант Джеремі Беркетт.

Додамо

В результаті масової стрілянини в суботу ввечері загинуло четверо людей і щонайменше 32 отримали поранення, у тому числі щонайменше 15 підлітків отримали вогнепальні поранення. 

"У нас ще четверо людей перебувають у лікарні, четверо перебувають в критичному стані", - заявив окружний прокурок П'ятого округу. 

За словами свідків, вечірка була в розпалі, коли почалася стрілянина.

"Я щаслива, що розслідування йде добре і хтось буде нести відповідальність за всіх жертв. Вони забрали частинку мого серця, і я знаю, що інші матері та батьки відчувають те саме", — сказала ЛаШонда Аллен, тітка загиблого Філа Дауделла.

Вона сказала, що її родина не впізнає імен двох підозрюваних підлітків, яких не запрошували на вечірку.

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