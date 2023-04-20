Стрілянина на дні народженні в Алабамі: три особи отримали звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Троє людей, у тому числі двоє підлітків, були заарештовані, і тепер їм пред’явлено звинувачення у вбивстві у зв’язку зі стріляниною на вечірці з нагоди дня народження. Про це пише CNN з посиланням на владу Алабами, передає УНН.
Деталі
Згідно з прес-релізом правоохоронного агентства штату Алабама, 20-річного Вілсона ЛаМара Хілла-молодшого заарештували і звинуватили у вбивстві з необережності за чотирма пунктами.
17-річний Тай Рейк Маккалоу та 16-річний Тревіс Маккалоу, обидва з Таскігі, також були заарештовані. Кожному з них так само пред'явлено чотири пункти звинувачення в необережному вбивстві.
Що слугувало мотивом до початку стрілянини, наразі не розголошують.
"Зараз ми не можемо перейти до мотивів. Це частина поточного розслідування. Ми не можемо цим поділитися", - сказав сержант Джеремі Беркетт.
Додамо
В результаті масової стрілянини в суботу ввечері загинуло четверо людей і щонайменше 32 отримали поранення, у тому числі щонайменше 15 підлітків отримали вогнепальні поранення.
"У нас ще четверо людей перебувають у лікарні, четверо перебувають в критичному стані", - заявив окружний прокурок П'ятого округу.
За словами свідків, вечірка була в розпалі, коли почалася стрілянина.
"Я щаслива, що розслідування йде добре і хтось буде нести відповідальність за всіх жертв. Вони забрали частинку мого серця, і я знаю, що інші матері та батьки відчувають те саме", — сказала ЛаШонда Аллен, тітка загиблого Філа Дауделла.
Вона сказала, що її родина не впізнає імен двох підозрюваних підлітків, яких не запрошували на вечірку.