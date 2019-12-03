Столица после первого зимнего снега стоит в пробках

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36899 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107301 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95766 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 106626 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117837 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147353 просмотра

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5 марта, 16:07 • 147967 просмотра

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Академика Глушкова, на улице Вячеслава Черновола. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Покровской и Мостицкой.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, улицами Саксаганского, Григория Андрющенко, Генерала Наумова, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, проспекте Юрия Гагарина.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, по Украине во вторник, 3 декабря, будет снежно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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