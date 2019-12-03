Столиця після першого зимового снігу стоїть у заторах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, Академіка Глушкова, на вулиці В’ячеслава Чорновола. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, Покровській та Мостицькій.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, вулицями Саксаганського, Григорія Андрющенка, Генерала Наумова, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, проспекті Юрія Гагаріна.

Рух на мостах — Дарницькому, Північному, Південному, Патона та Метро — ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, по Україні у вівторок, 3 грудня, буде сніжно.

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