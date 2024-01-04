Столичные дороги очищают от снегопада, который произошел накануне: КГГА призывает водителей не оставлять машины вблизи ливнестоков
Киев • УНН
Киевские власти расчищают улицы и ливневую канализацию от снега, призывая водителей избегать парковки возле них для повышения эффективности уборки.
В Киевской городской государственной администрации отчитались об очистке городской улично-дорожной сети от снегопада, который продолжался в течение 3 января. Особенно - пешеходные переходы, ступеньки, остановки общественного транспорта. Специалистам коммунальных служб также необходимо почистить от снега ливнестоки, поэтому водителей просят не ставить автомобили возле систем дождевой канализации.
Об этом передает Telegram-канал КГГА, сообщает УНН.
Детали
В столице очищают улично-дорожную сеть после вчерашнего снегопада. Особое внимание дорожники уделяют подходам к подземным и наземным пешеходным переходам, ступенькам, остановкам общественного транспорта и тротуарам.
Отмечается, что из-за температурных колебаний и потепления гидрослужбы работают в усиленном режиме. Необходимо очистить от снега решетки ливневой канализации, и также мониторят места возможных подтоплений.
Просим водителей не оставлять машины на крайних полосах дорог вблизи ливнестоков, чтобы специалисты могли оперативно почистить их от снега.
Кроме того, в администрации предупреждают, что в случае подтоплений проезжей части или тротуара вдоль дорог следует обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора": 0442847419.
Напомним,
Накануне в Киевской области, в связи со снежной погодой, продолжалась работа по расчистке автодорог. Привлекались 290 работников и 213 единиц техники.