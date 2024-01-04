Столичні дороги очищують від снігопаду, який відбувся напередодні: КМДА закликає водіїв не залишати автівки поблизу зливостоків
Київ • УНН
Київська влада розчищає вулиці та зливову каналізацію від снігу, закликаючи водіїв уникати паркування біля них для підвищення ефективності прибирання.
У Київської міської державної адміністрації відзвітували про очищення міської вулично-дорожньої мережі від снігопаду, який тривав протягом 3 січня. Особливо - пішохідні переходи, східця, зупинки громадського транспорту. Фахівцям комунальних служб також необхідно почистити від снігу зливостоки, тому водіїв просять не ставити автомобілі біля систем дощової каналізації.
Про це передає Telegram-канал КМДА, повідомляє УНН.
Деталі
У столиці очищують вулично-дорожню мережу після вчорашнього снігопаду. Особливу увагу дорожники приділяють підходам до підземних і наземних пішохідних переходів, східцям, зупинкам громадського транспорту та тротуарам.
Наголошується, що через температурні коливання та потепління гідрослужби працюють у посиленому режимі. Необхідно очистити від снігу решітки зливової каналізації, і також моніторять місця можливих підтоплень.
Просимо водіїв не залишати автівки на крайніх смугах доріг поблизу зливостоків, аби фахівці могли оперативно почистити їх від снігу.
Крім того в адміністрації попереджають, що у разі підтоплень проїжджої частини чи тротуару вздовж доріг слід звертатися до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.
Нагадаємо
Напередодні в Київській області, у зв’язку зі сніжною погодою, тривала робота з розчищення автошляхів. Залучалися 290 працівників та 213 одиниць техніки.