На Київщині дороги від снігу чистять понад 200 одиниць техніки: заторів немає
Київ • УНН
Дороги Київської області розчищають від снігу 290 робітників та 213 одиниць техніки, рух транспорту здійснюється без заторів.
Сьогодні у зв’язку зі сніжною погодою в Київській області триває робота з розчищення автошляхів. Працюють 290 працівників та залучено 213 одиниць техніки. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Оперативно розчищаємо автошляхи Київщини від снігу. Станом на 15.00 над подоланням наслідків опадів на дорогах працює 213 одиниць техніки та 290 працівників. Посипаємо дороги, щоб уникнути ковзанки. Вже використали понад 3405 т піщано-соляної суміші
Деталі
За інформацією від голови Київської ОВА, заторів на автошляхах та блокувань проїзду через погодні умови немає. Пасажирські перевезення здійснюються у повному обсязі, а ситуація контрольована, без надзвичайних подій.
Також триває чергування інженерно-технічних працівників, механізаторів та водіїв, йдеться в повідомленні.
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